Pacheco não garante PEC dos Precatórios no Senado na semana que vem

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai se esforçar para viabilizar a apreciação da PEC que viabiliza a criação do novo programa social Auxílio Brasil com celeridade edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), disse nesta quinta-feira, 25, que não pode garantir a votação da PEC dos Precatórios na próxima semana, pois o período de "esforço concentrado", entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro, é direcionado para as sabatinas, como a do ex-ministro André Mendonça.

O ex-Advogado Geral da União (AGU) foi indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) há mais de quatro meses, mas o caso ainda não foi avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, presidida pelo senador Davi Alcolumbre (DEM)

Pacheco disse, no entanto, que vai se esforçar para viabilizar a apreciação da PEC que viabiliza a criação do novo programa social Auxílio Brasil com celeridade.

