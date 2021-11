Alcolumbre marca sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro para o STF

Apoie o 247

247 - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), marcou para a próxima semana a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com a Folha de S. Paulo, será montado um calendário até o início da próxima semana, “para que todos os nomes pendentes de análise na CCJ sejam efetivamente sabatinados”. A sabatina de Mendonça, considerado "terrivelmente evangélico" por Bolsonaro, vem sendo adiada há quatro meses.

"Vou fazer a leitura de todas as mensagens [presidenciais] que estão aqui. Vou seguir integralmente a decisão do presidente [do Senado] Rodrigo Pacheco de, no esforço concentrado, com o quórum adequado, fazermos as sabatinas de todas as autoridades que estão indicadas na comissão", disse Alcolumbre.

Ainda segundo ele, já foram recebidos sete pedidos de senadores interessados em assumir a relatoria da indicação de André Mendonça. Apesar da declaração de Alcolumbre, muitos parlamentares temem que a sabatina de Mendonça “fique para quinta-feira (2), o último dia do esforço concentrado, correndo o risco de ser adiada, caso as anteriores se prolonguem”.

