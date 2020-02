'Parasita é o sistema financeiro protegido por Guedes', afirma sindicato de servidores

247 - A péssima repercussão da fala ofensiva de Paulo Guedes - que chamou os servidores públicos de parasitas - levou o Sindilegis (sindicato dos servidores da Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União) a emitir uma nota de repúdio: "parasita é o sistema financeiro, protegido pelo ministro da Economia, que escraviza o povo brasileiro em benefício de meia dúzia de banqueiros."

A nota é assinada pelo presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o sindicato diz já ter acionado seu corpo jurídico para avaliar as medidas judiciais cabíveis contra os insultos do ministro. Em defesa do projeto de emergência fiscal, Guedes, comparou servidores públicos a parasitas, que estão matando o hospedeiro (o governo) ao receberem reajustes automáticos enquanto estados estão quebrados."

A matéria ainda informa que "segundo Elesbão, a postura do ministro e do governo deixam claro que não há qualquer intenção de diálogo com o serviço público no que chamam de reforma administrativa. “O que fica bastante evidente, além da profunda arrogância e desrespeito pelos trabalhadores desse país, é que estão precarizando todas as relações de trabalho e tentando desmontar o Estado que existe para proteger o cidadão. A serviço e benefício de quem?”