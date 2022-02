Parricídio em Brasília: para se vingar de abusos sexuais, homem de 29 anos mata o pai a facadas e se entrega à polícia

Apoie o 247

ICL

Na Mira, Metrópoles - O crime bárbaro registrado na tarde desse domingo (20/2) no Bloco K da 408 Norte foi premeditado por Breno Augusto Santos, 29 anos. O assassino confessou que foi à casa do pai, Cláudio Moreira dos Santos, 66, para matá-lo. A coluna apurou detalhes do plano do homem, preso em flagrante logo após esfaquear a vítima até a morte. Ele ainda estava com as mãos sujas de sangue no momento da detenção.

Breno saiu do apartamento onde mora com a mãe, na 309 Norte, por volta das 12h e seguiu direto para a casa do pai, na 408 Norte. Ele armou-se com um canivete, “pois não pretendia deixá-lo escapar”.

Ao chegar à casa de Cláudio, o rapaz chegou a ir ao seu quarto, brincou com os gatos e se dirigiu à varanda, onde o pai estava. Ele mostrou o canivete para a vítima e a golpeou na barriga diversas vezes. Bastante ferido, o idoso sentou em uma cadeira. Breno ainda ameaçou o pai: “Se você viver, vai ter de se entregar por tudo que você me fez”. O autor também desferiu tapas no rosto de Cláudio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE