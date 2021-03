Paulo Teixeira pede investigação sobre origem do dinheiro usado por Flávio Bolsonaro para comprar mansão em Brasília

Deputado diz que parlamentar não tem salário para comprar casa de R$ 6 milhões e afirma que origem do dinheiro do senador deve ser investigada edit

247 – O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) pretende iniciar um movimento na Câmara dos Deputados para investigar a origem do dinheiro do senador Flávio Bolsonaro, que é investigado no esquema de corrupção da rachadinha, que consiste em desviar salários de servidores, e está comprando uma mansão nababesca de no mínimo 6 milhões de reais, num terreno de 2,2 mil metros quadrados e 1,1 mil metros quadrados de área construída numa área nobre de Brasília.

"O salário de deputado e de senador não dá para comprar uma casa de R$ 6 milhões, como fez o Senador Flávio Bolsonaro. É preciso investigar a origem do seu patrimônio", diz o parlamentar.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.