Pazuello quer empurrar para o Haiti estes encalhados e quase vencidos contra a covid-19

Medida visa reduzir o desgaste do ministro da Saúde, que tem sido acusado de incompetência edit

247 – O governo brasieliro quer empurrar para o Haiti testes contra a covid-19 que não foram usados no Brasil por incompetência e falhas de logística. "O Ministério da Saúde tenta doar parte dos cerca de 5 milhões de testes para detecção da covid encalhados em um armazém federal e que vencem a partir de abril. Num esforço de reduzir o estoque e evitar mais desgaste à imagem do general Eduardo Pazuello, chefe da pasta, o governo pretende entregar ao Haiti um 1 milhão desses exames. Outro lote foi oferecido a hospitais filantrópicos e Santas Casas, que devem recusar", informa o jornalista Mateus Vargas, em reportagem publicada no Estado de S. Paulo.

O Itamaraty e o Ministério da Saúde afirmam que o governo haitiano pediu a doação dos testes. Não está claro se a quantidade ofertada foi proposta pelo Brasil ou pelo país caribenho. “A área da saúde, por estar entre os temas prioritários para a reconstrução e a estabilização do Haiti, constitui um dos principais eixos da cooperação com o país, bem como é objeto de diálogo constante entre os dois países. O governo do Haiti solicitou ao Brasil doação de testes para detecção e está finalizando os trâmites administrativos correspondentes”, afirma o Itamaraty, em nota.

O conhecimento liberta. Saiba mais