PEC do voto impresso irá a plenário nesta terça-feira (10)

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), definiu a data da sessão para análise da PEC do voto impresso -- deve começar às 16h desta terça-feira (10).

A definição ocorreu após reunião com líderes, na tarde desta segunda-feira (9).

No encontro, Lira afirmou que pretende “encerrar” o assunto e virar a página. Os líderes admitiram que a Casa deve rejeitar a proposta.

PUBLICIDADE

Mais cedo, Lira afirmou que Jair Bolsonaro garantiu em um telefonema entre os dois que irá respeitar o resultado do plenário. “E eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara”, disse. (Com informações do Antagonista).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE