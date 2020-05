Perdido, Bolsonaro diz que ainda não viu matérias sobre "quem matou Bolsonaro"

247 – Depois que alguns veículos de imprensa decidiram não mais cobrir as agressões de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada, ele decidiu se vitimizar e falou que não viu matérias sobre "quem matou Bolsonaro", embora esteja vivo e na presidência da República. Ele também lamentou ter visto mais cobertura sobre o brutal assassinato da ex-vereadora Marielle Franco por milicianos do Rio de Janeiro do que sobre o polêmico caso da "facada" de Juiz de Fora. Confira:

Bolsonaro diz que não viu material na imprensa sobre “quem matou o Bolsonaro”. O presida morto-vivo tb se queixou do espaço dado para a morte da Marielle. pic.twitter.com/eJSiD802Z0 — GugaNoblat (@GugaNoblat) May 27, 2020

