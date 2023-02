Perícias da PF apontam que Ibaneis e Torres não foram omissos

Apoie o 247

247 - O relatório da Polícia Federal sobre os celulares do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), aponta que o emedebista não deixou de agir para impedir as invasões das sedes dos Três Poderes. Mesmo com intervenções policiais, apoiadores de Jair Bolsonaro conseguiram invadir o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

A PF disse que, "pela análise da mídia disponível, considerando todo exposto, de forma cronológica, a investigação não revelou atos do governador Ibaneis em mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do governo federal ou mesmo de impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão".

Outra perícia da PF mostrou que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres também não foi omisso com os atos golpistas. Policiais não conseguiram fazer a perícia no celular pessoal dele porque não encontraram o objeto, mas fizeram o aparelho do delegado Fernando Oliveira e constataram que este investigador foi imediatamente informado sobre chances de manifestações favoráveis a um golpe.

"Importante salientar que, a partir do momento em que no grupo Difusão é divulgada a informação de que manifestantes chegam à Esplanada dos Ministérios e começam a mexer em peças metálicas que estavam disponíveis no gramado central, há um ênfase por parte do ex-ministro Anderson Torres, para Fernando, para que não deixasse chegar ao STF", apontou a PF.

*Com informações da coluna Grande Angular e do portal Uol

