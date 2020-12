PF acusa Exército de incompetência no controle das armas no país

A PF é a entidade responsável por combater o tráfico de armas no país e é contrária à proposta do governo de Jair Bolsonaro de zerar imposto para a importação edit

247 - A Polícia Federal culpou as Forças Armadas brasileiras pela falha no controle de armas no país e afirmou ao Ministério da Economia que o Brasil “tem grave deficiência no controle, fiscalização e combate a crimes envolvendo armas de fogo”, segundo a Folha de S.Paulo.

A PF é a entidade responsável por combater o tráfico de armas no país e é contrária à proposta do governo de Jair Bolsonaro de zerar imposto para a importação. O órgão culpa o Exército por não ter dado acesso a três de seus sistemas sobre o tema, como determina decreto presidencial.

“Se a PF sequer possui acesso aos sistemas de controle e rastreamento administrados pelo Exército aos quais deveria ter, e diante da possibilidade dos órgãos de segurança não terem condições de monitorar se exportações estão ou não impactando nos índices e apreensões nacionais, não seria adequada e oportuna a extinção do imposto.”

O conhecimento liberta. Saiba mais