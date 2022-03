PGE diz ao TSE que não vê propaganda eleitoral antecipada de Bolsonaro contra Lula

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em representação movida pelo PT contra Jair Bolsonaro, que não vê propaganda antecipada do chefe de governo quando este disse que o ex-presidente estaria "loteando ministérios", durante evento de lançamento de linhas de crédito para aquicultura e pesca, no Palácio do Planalto, em janeiro.

Na cerimônia, transmitida ao vivo pela TV Brasil, Bolsonaro chamou Lula de "criminoso". O PT acusa o chefe de governo de usar a estrutura pública para fazer campanha negativa contra Lula.

Paulo Gonet Branco, vice-procurador-geral eleitoral reconhece que Bolsonaro "fez alusão inegavelmente negativa" a Lula, mas:

"as frases ressaltadas pela representação são isoladas e de curta extensão, no contexto do discurso proferido", diz um trecho do parecer. "Mais ainda, o discurso se deu nos primeiros dias deste ano eleitoral, em momento consideravelmente distanciado do período eleitoral propriamente dito", segue o vice-procurador-eleitoral, conforme o Estadão.

