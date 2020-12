Pimenta agradece reconhecimento mas indica Rui Falcão e Benedita para a presidência da Câmara

"O importante é uma candidatura de unidade da esquerda com um programa e uma agenda para a sociedade", escreveu Paulo Pimenta pelo Twitter, demonstrando não estar disposto a assumir o cargo edit

247 - Diante do apoio de deputados federais do PT ao nome de Paulo Pimenta (PT-RS) para a presidência da Câmara dos Deputados, o parlamentar mostrou pelo Twitter neste sábado (19) não estar disposto a assumir o cargo.

Respondendo à publicação de Rogério Correia (PT-MG), Pimenta agradeceu o reconhecimento dos colegas, mas indicou os nomes de Rui Falcão (PT-SP) e Benedita da Silva (PT-RJ) como melhores opções. "Obrigado, Rogério Correia, pela lembrança do meu nome. O importante é uma candidatura de unidade da esquerda com um programa e uma agenda para sociedade. Creio que os nomes do Rui Falcão e da Benedita da Silva são ótimos nomes para serem sugeridos como opção para nosso campo!".

Também neste sábado, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT-PR), lançou três nomes de mulheres para a presidência: Benedita da Silva, Lídice da Mata (PSB-BA) e Luiza Erundina (PSOL-SP).

