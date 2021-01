Planalto teve acesso prévio a plano de demissões do Banco do Brasil

247 - Integrantes do Palácio do Planalto tiveram acesso prévio ao projeto de demissões do Banco do Brasil, segundo o Correio Braziliense. O plano afeta 5 mil funcionários com o fechamento de 361 pontos de atendimento.

“Não há motivo para alguém do governo se dizer surpreso”, afirmou um executivo do BB à reportagem. Jair Bolsonaro, porém, afirmou ter ficado surpreso com o plano e ameaçou demitir o presidente do BB, André Brandão.

A medida, na realidade, era esperada pelos brasileiros, uma vez que foi Bolsonaro quem nomeou Brandão, funcionário de bancos privados, para dirigir o banco estatal brasileiro.

