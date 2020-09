Bolsonaro nomeia funcionário de banco privado como novo presidente do Banco do Brasil

247 - Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira, 22, o economista André Brandão como novo presidente do Banco do Brasil.

A cerimônia de posse do novo chefe do banco estatal contou com a participação de Rubem Novaes, ex-presidente da instituição financeira que anunciou em julho a renúncia ao cargo.

Brandão é um representante dos bancos privados, tendo uma carreira de mais de 30 anos no mercado financeiro. Ele foi presidente da filial brasileira da HSBC entre 2012 e 2016.

Com a compra do HSBC Brasil pelo Bradesco, ele foi realocado para Nova York e ficou responsável pelas áreas de global banking and markets do HSBC para a Europa.

Anteriormente, trabalhou por 11 anos no Citibank em São Paulo e Nova York.