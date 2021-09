PM de Brasília libera entrada de bolsonaristas na Esplanada dos Ministérios (vídeo)

O acesso ao local estava bloqueado desde domingo. Após a pressão, policiais autorizaram a entrada de caminhões e ônibus para as manifestações golpistas de 7 de setembro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Na véspera dos atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), apoiadores já lotam a capital federal, munidos de bandeiras do Brasil e faixas. No fim da tarde desta segunda-feira (6/9), grupos se reuniram em frente à barreira da polícia, na Esplanada dos Ministérios, e pressionaram até conseguir a liberação da via, que estava bloqueada desde domingo (5/9).

A intenção dos manifestantes é passear pelo local, com caminhões e carros de som. Após pressão dos bolsonaristas, a polícia liberou a via para os apoiadores do presidente.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que, anteriormente, o combinado com a Secretaria de Segurança Pública era de que os veículos só seriam liberados a partir de 0h e que a antecipação “está sendo negociada”. No entanto, caminhões e ônibus já foram autorizados a entrar e desfilam pela Esplanada.

PUBLICIDADE

Assista:

ATENÇÃO: Polícia Militar libera entrada na Esplanada de caminhoneiros e veículos que fazem parte do ato em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. A região estava fechada para veículos desde a noite de domingo. Abertura não estava programada. pic.twitter.com/H8zFeJpSRw PUBLICIDADE September 6, 2021





Bolsonaristas cercam a PM em Brasília, que abre barreira na Esplanadahttps://t.co/X7JTbG4hTB pic.twitter.com/yTBldF75aJ PUBLICIDADE September 7, 2021