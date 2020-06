Polícia prende bolsonarista que atirou fogos em direção ao STF

Renan Silva Sena, acusado de participar do ataque contra o Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício na noite desse sábado, 14, foi detido por policiais à paisana em Brasília edit

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu neste domingo (14), o ativista de extrema-direita Renan Silva Sena, acusado de participar do ataque contra o Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício na noite desse sábado, 14.

O homem foi detido por policiais à paisana no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), aparece em vídeo xingando o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), durante o fascista fascista ao prédio do Supremo, executado depois que a Polícia Militar do DF desativou o acampamento do grupo 300 do Brasil.

Renan da Silva Sena ficou conhecido nacionalmente após agredir enfermeiras durante uma manifestação pacífica em Brasília. No dia 21 de maio, ele voltou a ofender populares durante ato na Esplanada dos Ministérios. Desta vez, mirou numa mulher negra que passava pelo local onde estavam aglomerados integrantes do grupo 300 do Brasil.

O jornal Correio Braziliense registrou o momento da prisão do bolsonarista.

Assista:

