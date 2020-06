Após desmonte de acampamento, bolsonaristas disparam fogos de artifício e fazem ameaças ao STF (vídeo)

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o grupo dispara fogos de artifício contra o prédio do STF enquanto profere insultos e ameaças contra os ministros da Corte. "Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda”, diz um homem no vídeo edit

247 - Um grupo formado por cerca de 30 manifestantes atacou o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite deste sábado (13). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o grupo dispara fogos de artifício em direção ao prédio do STF, simulando uma espécie de bombardeio,, enquanto profere insultos e ameaças contra os ministro da Corte.

Ataque aconteceu no mesmo dia em que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou um acampamento de apoiadores de Jair Bolsonaro montado nas imediações da Praça dos Três Poderes. Ao longo doa dia de ontem, um grupo já havia tentado invadir o prédio do STF.

No vídeo, um homem aparece fazendo ameaças e insultos contra os ministros Ricardo Lewandovsky, Rosa Weber, Carmem Lúcia, Gilmar Mendes, e o presidente do STF, ministro Dias Toffoli. “Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda”, diz o homem no vídeo.

Após o ataque o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, determinou o fechamento da Praça dos Três Poderes para evitar novos atos do gênero.

Confira o vídeo.

O grupelho fascista da Sara Winter que se autodenomina 300 de Brasília (apesar de não passar de 20 pessoas) está xingando os ministros do Supremo e jogando jogos de artifício contra o STF na madrugada de sábado, o que não é um dos momentos mais ativos da corte, não é mesmo? pic.twitter.com/b23BVlqzJR — William De Lucca (@delucca) June 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.