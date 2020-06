Aos gritos de “acabou, porra”, bolsonaristas tentam invadir o Congresso Nacional (vídeo)

O grupo 300 do Brasil tentou invadir o Congresso Nacional na tarde deste sábado (13). O grupo chegou a subir no prédio, na parte externa onde ficam gôndolas. Um megafone ficou reproduzindo uma frase de Jair Bolsonaro: "Acabou, porra" edit

247 - O grupo 300 do Brasil tentou invadir o Congresso Nacional na tarde deste sábado (13); O grupo chegou a subir no prédio, na parte externa onde ficam gôndolas. Um megafone ficou reproduzindo uma frase de Jair Bolsonaro: "Acabou, porra". A ação é uma resposta ao desmonte do acampamento que aconteceu nessa manhã. O Governo do Distrito Federal desmontou as barracas do grupo, que estava instalado de maneira irregular na Esplanada dos Ministérios. A reportagem é do portal Congresso em Foco.

Antes dessa ação, o grupo tentou impedir duas manifestações da oposição.





A ativista bolsonarista Sara Winter reclamou no Twitter que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou, neste sábado (13), o acampamento "300 do Brasil", de apoio a Jair Bolsonaro em Brasília.

Sara afirmou que a PM destruiu a militância bolsonarista e cobrou reação de Bolsonaro.

"As 6 da manhã a Polícia Militar do Distrito Federal junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões. Barracas, geradores, tendas, tudo tomado à força! A Militância bolsonarista foi destruída hoje. Presidente, reaja!!!", escreveu.

