Por reajuste salarial, servidores federais marcam mobilização para esta terça

A mobilização ocorre às vésperas do prazo final para sanção do Orçamento deste ano aprovado pelo Congresso Nacional edit

Apoie o 247

ICL

247 - Servidores de mais de 40 categorias vão se manifestar nesta terça-feira, 18, e ameaçam greve temporária em alguns órgãos federais em protesto ao governo de Jair Bolsonaro (PL). Os servidores defendem reajustes salariais e bonificações. O governo, no entanto, quer dar aumento apenas para policiais federais.

A mobilização ocorre às vésperas do prazo final para sanção do Orçamento deste ano aprovado pelo Congresso Nacional, na sexta-feira, 21. A lei orçamentária tem previsão de R$ 1,7 bilhão para aumento do funcionalismo, inicialmente prometido apenas para policiais — o que levou a uma revolta, com pedidos de exoneração, na Receita Federal, no Banco Central e em outras entidades.

Diante das mobilizações, todavia, Bolsonaro tem sido orientado pela área econômica a voltar atrás e não dar reajuste nem para os policiais.

PUBLICIDADE

As manifestações do desta terça estão marcadas para às 10h, em frente à sede do Banco Central, em Brasília, e às 14h, em frente ao prédio do Ministério da Economia, na Esplanada dos Ministérios.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, metade dos 3.500 servidores do BC devem paralisar as atividades entre 10h e 12h, segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do órgão (Sinal). O presidente do sindicato, Fábio Faiad, disse que apenas as atividades essenciais serão mantidas.

Participarão da mobilização servidores do BC, da Receita, do Tesouro Nacional, professores, auditores fiscais, e funcionários dos Poderes Legislativo e Judiciário, entre outras categorias.

PUBLICIDADE

Reunião com STF

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai se reunir com a Fenajufe, que representa os servidores federais do Judiciário e do Ministério Público. Eles solicitam uma audiência para pedir que a Corte defenda isonomia na concessão de reajuste a todas as categorias, e não apenas aos policiais, como quer o governo Jair Bolsonaro.

A Fenajufe tem se mobilizado, junto com servidores do Banco Central, da Receita Federal, e outras entidades, após Jair Bolsonaro (PL) prometer aumento e reservar recursos apenas para os policiais em 2022.

Segundo a Folha de S.Paulo, “a possibilidade de uma greve em fevereiro tem ganhado tração”. Ao menos 19 categorias de servidores podem começar a paralisar atividades para elevar a pressão contra o governo por reajustes salariais, diz reportagem.

PUBLICIDADE

A reunião com Weber, que está à frente do STF até o final de janeiro (devido ao recesso), está marcada para quinta-feira, 20, de forma virtual.

Ministros do Supremo já avisaram, em consultas informais feitas por auxiliares de Jair Bolsonaro, que podem obrigar aumento de todos os servidores, caso o governo federal conceda reajuste específico para policiais federais.

Os ministros do STF alertam que podem obrigar o “alinhamento” do tratamento dado a uma categoria aos demais servidores do Executivo, após dois anos de reajustes suspensos. Esse alerta foi levado por auxiliares ao próprio Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: