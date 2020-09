PT aciona STF contra omissão de Bolsonaro diante dos incêndios na Amazônia e no Pantanal

247 - O PT entrou nesta quinta-feira, 24, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para obrigar o governo federal a cumprir medidas de contenção ao avanço das queimadas que atingem a Amazônia e o Pantanal.

Os petistas propõe a adoção de esforços operacionais, com recursos humanos, de infraestrutura e financeiros; a apresentação estudos sobre o impacto dos incêndios e a elaboração de um projeto de saúde pública para as comunidades afetadas; e a instituição de um programa de tratamento veterinário aos animais silvestres resgatados.

O partido ainda pede a criação de uma comissão independente para acompanhar a atuação do governo. O grupo seria formado por pesquisadores e cientistas, representantes da sociedade civil com atuação comprovada em entidades que trabalham pela defesa do meio ambiente, autoridades dos governos estaduais onde estão alocados os biomas atingidos e lideranças das comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas afetadas.