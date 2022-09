PT envia ao STF representação contra ministro da Defesa

O partido cobrou do Supremo investigações após a informação de que as Forças Armadas fazem um levantamento sobre oficiais dispostos a aderir a um possível golpe edit

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) enviaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma representação contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, após a informação de que as Forças Armadas estão fazendo um levantamento sobre oficiais dispostos a aderir a um possível golpe se Jair Bolsonaro (PL) for derrotado em outubro.

"Trata-se de uma ação criminosa e antidemocrática, coordenada e executada na seara do Ministério da Defesa e dos Comandos das Forças Armadas, que já vem ocorrendo há algum tempo, com a produção de outros relatórios e dossiês típicos de regimes ditatoriais e totalitários, incompatíveis, à toda evidência, com a Carta Republicana vigente", disseram os parlamentar.

"É lamentável, que as Forças Armadas, utilizando-se da estrutura de pessoal e tecnologia que dispõe, se voltam contra o Estado e a sociedade brasileira, ao encampar ou alimentar essa escalada autoritária do Chefe da Nação, quando poderiam, como Instituição de Estado, trabalhar para identificar os criminosos que nas redes sociais e nas ruas, vêm defendendo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e a volta da Ditadura Militar", acrescentaram.

Os deputados também pedem investigações contra o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, contra o general Marco Antônio e contra o Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida.

