Quem é Klio Hirano, bolsonarista presa pela noite de terrorismo em Brasília

Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal fazem nesta quinta-feira uma megaoperação para prender bolsonaristas terroristas que tentaram invadir a sede da PF no dia 12

247 - A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quarta-feira (28) Klio Hirano, bolsonarista que se envolveu na noite de terror promovida por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no último dia 12 em Brasília. Na ocasião, bolsonaristas que pregam um golpe contra a eleição do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tentaram invadir a sede da PF na capital federal. Os atos de vandalismo incluíram incêndios a carros e ônibus.

De acordo com o Metrópoles, Klio é do interior de São Paulo e, nas redes sociais, publica vídeos e fotos no acampamento golpista de bolsonaristas em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU). Sua imagem de perfil é uma foto ao lado de Bolsonaro.

Klio é filha do conhecido fotógrafo Eizi Hirano e tem histórico golpista. Ela participou do acampamento em São Paulo, na Avenida Paulista, que pedia um golpe contra a então presidente Dilma Rousseff (PT).

A bolsonarista é também uma das embaixadoras do movimento conservador Avança Brasil.

