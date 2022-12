Urgente: megaoperação da PF e da PCDF prende terroristas bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal deflagraram nesta quinta-feira (29) uma megaoperação para prender os bolsonaristas que promoveram uma noite de terrorismo em Brasília no último dia 12, de acordo com o Metrópoles. Na ocasião, bolsonaristas que pregam um golpe contra a eleição do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tentaram invadir a sede da PF na capital federal. Os atos de vandalismo incluíram incêndios a carros e ônibus.

A partir de determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, duas pessoas já foram presas, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília.

Na capital federal foi presa Klio Hirano, já na noite de quarta-feira (28). No dia 12, ela gravou um vídeo em frente ao prédio da PF pedindo que "defensores da pátria" seguissem ao local: "é hoje que a gente vai ter a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) que a gente está tanto procurando".

Ao repórter do Brasil 247 em Brasília, Marcelo Auler, fontes da Polícia Federal afirmaram que o "dia vai ser agitado!", em referência a outras prisões que devem ocorrer ao longo desta quinta-feira.

