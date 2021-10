“Quero um Estado com ‘E’ maiúsculo”, diz Fabiano Contarato

Apoie o 247

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), em entrevista à TV 247, falou sobre sua saída do partido e afirmou que definirá sua nova legenda nos próximos dias: “posso ir para o PDT, PT ou PSB”.

Contarato afirmou que escolherá o partido que mais se encaixa com sua “identidade” e falou sobre sua convicção em um “Estado com ‘E’ maiúsculo”. “Eu tenho que ir para um partido que tenha identidade comigo. Eu não tenho identidade, com todo respeito a quem tem, com partidos de centro, com partidos de direita. Minha afinidade é a pauta social, eu não posso falar em neoliberalismo, Estado mínimo. Estado mínimo para quem? Eu quero um Estado com ‘E’ maiúsculo, um Estado que tenha sua convicção de dar efetividade aos direitos que estão aqui [na Constituição]. Porque se aqui está escrito que todos temos direito à saúde, nós não podemos permitir que as pessoas morram nos hospitais públicos. Nós temos que dar efetividade a todas essas garantias que estão aqui. A todas elas. Aí sim, eu quero um Estado com ‘E’ maiúsculo, porque um Estado mínimo é um menor número de policiais nas ruas, é um menor número de professores nas escolas, é um menor número de bombeiros, de funcionários que estão aí prestando serviços. Nós não podemos admitir isso. Quero um Estado que dê dignidade à população brasileira”.

O parlamentar ainda deixou claro que sua saída da Rede é “pragmática”. “Não é nada contra a Rede. Eu tenho um carinho enorme pela ex-senadora Marina Silva, Heloísa Helena, meu querido Randolfe [Rodrigues], enfim, com todos, mas eu só posso ter um desempenho mais proativo como senador se eu estiver em um partido que tenha musculatura e que seja mais forte”.

