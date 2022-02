Rachadinhas: Lewandowski envia à PGR notícia-crime contra Flávio Bolsonaro por uso ilegal da Receita Federal

Apoie o 247

247 - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma notícia-crime contra o senador Flávio Bolsonaro pelo uso indevido da máquina administrativa do Estado para usar na sua defesa no caso das “rachadinhas”.

Flávio é investigado por ter usado servidores para enriquecer com seus salários quando era deputado estadual na Alerj. Lewandowski pediu para a PGR investigar se o senador mobilizou servidores da Receita Federal para tentar ter provas de supostos vazamentos contra ele no caso. O órgão teria gastado R$ 500 mil para investigar funcionários a pedido de Flávio Bolsonaro.

“[...] Com efeito, o jornal Folha de São Paulo, em sua edição de 23 de fevereiro de 20221, trouxe à baila a comprovação de um crime que já se divisara meses atrás, consistente no uso da máquina administrativa do Governo Federal (Receita Federal do Brasil e Serpro), de forma ilegal e arbitrária, por um Senador, filho do Presidente da República, para coletar dados e informações que pudessem favorecer a defesa jurídica do referido Parlamentar, acusado de chefiar uma organização criminosas que atuava na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (quando era Deputado Estadual), desviando vultosos recursos dos servidores de seu gabinete (Rachadinha)”, diz o ministro do STF.

Segundo a reportagem citada pelo mnistro, Jair Bolsonaro e seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações. Nesta quinta-feira, 24, a PGR instaurou três apurações preliminares para decidir se abrirá ou não uma investigação contra o parlamentar.

