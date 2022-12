Randolfe envia ofício a Pacheco para descobrir quem autorizou entrada de terroristas bolsonaristas no Senado

As regras da Casa preveem que visitantes só podem entrar se forem liberados por um gabinete, ou se estiverem participando do programa de visitação guiada edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), futuro líder do governo Lula no Congresso, enviou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta segunda-feira (26) para descobrir quem autorizou a entrada do terrorista bolsonarista George Washington Sousa em uma comissão da Casa, em 30 de novembro, informa Gerson Camarotti, no G1.

Segundo informou mais cedo Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o terrorista bolsonarista que tentou explodir um caminhão de combustível perto do Aeroporto Internacional de Brasília participou de uma audiência pública no Senado Federal que questionava a eleição de Lula (PT) e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no pleito presidencial. Ele esteve na plateia da 32ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC), realizada em 30 de novembro.

Segundo Randolfe, é necessário descobrir quem autorizou o acesso do terrorista ao prédio do Senado. As regras da Casa preveem que visitantes só podem entrar se forem liberados por um gabinete, ou se estiverem participando do programa de visitação guiada.

No documento enviado a Pacheco, o senador também cita um suposto cúmplice de George Washington Sousa na fabricação da bomba. Esse homem também teria ido à comissão no mesmo dia.

Randolfe pede ainda que o Senado informe se os terroristas também estiveram em algum gabinete de senador nesta data, e se foram ao Senado em outra ocasião.

