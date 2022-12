Terrorista bolsonarista participou de comissão do Senado que questionava o STF e a eleição de Lula

Apoie o 247

247 - O terrorista bolsonarista que tentou explodir um caminhão de combustível perto do Aeroporto Internacional de Brasília participou de uma audiência pública no Senado Federal que questionava a eleição de Lula (PT) e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no pleito presidencial, informa Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

George Washington Sousa esteve na plateia da 32ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC), realizada em 30 de novembro, informou a Secretaria de Polícia do Senado.

Participavam do debate bolsonaristas como Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro e integrante da campanha à reeleição do presidente, o jurista Ives Gandra e a influenciadora digital Barbara Destefani, responsável pelo canal "Te Atualizei" e investigada no inquérito das fake news. Eles questinoaram a eleição de Lula e criticaram o STF.

A polícia legislativa sabe quem autorizou a entrada de Sousa no Senado, mas trata a informação como sigilosa. Os agentes investigam se ele tem ligação com o empresário bolsonarista que fazia ameaças contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

