Empresário bolsonarista que ameaçou o senador Randolfe Rodrigues deixa prisão após pagar fiança

Defesa do empresário bolsonarista Júlio Farias nega que ele tenha ameaçado o parlamentar e diz que publicações nas redes sociais foram "uma brincadeira" com um amigo

247 - O empresário bolsonarista Júlio Farias, dono de uma rede de postos no Amapá, investigado e preso por fazer ameaças contra o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi solto mediante o pagamento de uma fiança de R$ 60,6 mil um dia após ter sido preso em uma operação deflagrada pela Polícia Federal e pela Polícia Legislativa do Senado.

Farias mantinha um arsenal de dez armas de fogo e mais de três mil munições, além de um silenciador para fuzil adquirido ilegalmente pela internet, no interior de sua residência.

“O pedido de medida cautelar partiu da Polícia Legislativa do Senado, que foi acionada pelo senador em novembro, após o parlamentar ser ameaçado pelas redes sociais pelo empresário, que se declara apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL)”, diz o jornal O Globo.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. A Corte também suspendeu o porte de arma do bolsonarista e determinou que ele mantenha distância mínima de 200 metros do senador Randolfe Rodrigues.

Ainda segundo a reportagem, o advogado José Calandrini, disse que as publicações do empresário bolsonarista não foram dirigidas ao senador Randolfe. "Em momento algum Júlio citou o nome do senador. Ele chamou de gazela um amigo que é petista, e ele [Júlio] é bolsonarista, então eles ficam um brincando com o outro. Júlio não tem nada contra o senador. Por conta do recado, em tom de brincadeira, o senador Randolfe tomou para si esse codinome de 'gazela', achou que era para ele e acionou a polícia", afirmou.

