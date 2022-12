PF prende empresário bolsonarista que ameaçou Randolfe e encontra arsenal em seu poder

Empresário bolsonarista Júlio Faria, dono de uma rede de postos no Amapá, tinha em seu poder um arsenal composto por dez armas de fogo e mais de 3 mil munições edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Legislativa do Senado, deflagrada nesta quinta-feira (22), resultou na prisão do empresário bolsonarista Júlio Faria, investigado por fazer ameaças ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Faria, dono de uma rede de postos de combustíveis no Amapá, tinha em seu poder um arsenal composto por dez armas de fogo e mais de 3 mil munições.

De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, “o empresário foi preso em flagrante por posse ilegal de um acessório de uso restrito pois, além das armas e munições, mantinha em casa um silenciador para fuzil comprado pela internet, sem autorização”. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.

A Corte também suspendeu o porte de arma do bolsonarista e determinou que ele mantenha distância mínima de 200 metros do senador Randolfe Rodrigues.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.