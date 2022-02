Randolfe Rodrigues aciona o Supremo para que a família Bolsonaro explique viagem à Rússia

O senador da Rede-AP quer investigar principalmente a ida de Carlos Bolsonaro e do assessor internacional do governo brasileiro, Tercio Arnaud, ao exterior edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para que a família Bolsonaro explique a viagem à Rússia e à Hungria, principalmente, a ida do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) e do assessor internacional do governo brasileiro, Tercio Arnaud, ao exterior.

O parlamentar da Rede-AP pretende investigar se a viagem foi feita com o objetivo de possibilitar que a Rússia interfira na eleição presidencial brasileira. Na ação, Randolfe lembrou que o "governo Bolsonaro, subserviente aos interesses de Trump, deixou de ter contato com aquele país, e agora volta seus interesses para Rússia".

"Qual a verdadeira razão para uma viagem à Rússia em momento internacional tão delicado, com uma comitiva sui generis, com ausência de ministros e a presença de numerosos integrantes de seu gabinete do ódio, e no início do ano eleitoral, cujo pleito, ao que indicam as pesquisas de intenções de votos e de rejeição ao governo até o presente momento, perderá?", questionou o senador no documento.

Líder do PT

O líder da Bancada do PT na Câmara, deputado federal Reginaldo Lopes (MG), também solicitou, nesta sexta-feira (18), à Presidência da República o detalhamento da viagem à Rússia e Hungria. Assim como Randolfe, o petista ressaltou que, apesar de grande parceiro comercial do Brasil, é de conhecimento público diversas iniciativas de interferência em processos eleitorais democráticos pelo mundo que partem da Rússia. "Também por esse viés, a sociedade brasileira precisa ser informada das ações e condutas de seus agentes estatais", afirmou.

O parlamentar ressaltou, ainda, ser "importante que a sociedade brasileira seja informada dos objetivos e agendas cumpridas pelo Presidente da República e de sua comitiva, numa viagem que pode eventualmente afetar os interesses sociais e econômicos da Nação brasileira, numa perspectiva de entendimento, pelos outros países, de eventual apoio às iniciativas bélicas da Rússia".

No pedido de informações foi endereçado ao chefe de gabinete da Presidência (Célio Faria Júnior) e aos ministros-chefes da Casa Civil (Ciro Nogueira) e do Gabinete de Segurança Institucional (general Augusto Heleno), o petista também pediu explicações sobre a participação do vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), na comitiva presidencial.

