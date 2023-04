Renan Calheiros destroça Lira após presidente da Câmara pedir a cabeça de Padilha

“Se comporta como bolsonarista que é. Faltam 610 dias para ser despejado do trono”, disparou edit

247 - O senador Renan Calheiros foi duro ao criticar a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, que pediu a queda do ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

"Depois de querer rasgar Constituição, fechar o Senado, o novo delírio da abstinência do imperador é ressuscitar o orçamento secreto, degolar ministros de Lula para inflar seus sabujos. Se comporta como bolsonarista que é.Faltam 610 dias para ser despejado do trono”, disse.

Quem não gostou também do tom usado por Lira foi o próprio presidente. Lula não gostou do que considera um pedido público para entregar a cabeça do ministro-chefe das Relações Institucionais.

