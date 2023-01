Republicanos expulsa dono de ônibus que levou golpistas a Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O Republicanos expulsou nesta terça-feira (10) o empresário Maurício Nogueira do partido, após O Globo revelar que ele é dono de um dos ônibus que levaram golpistas bolsonaristas para os atos de terrorismo do dia 8 de janeiro em Brasília. A PRF em São Paulo identificou 47 ônibus que saíram do estado em direção a Brasília transportando os golpistas.

O Republicanos afirma que “deverá expulsar todos os filiados que forem identificados que tenham participado da destruição e que excederam a manifestação democrática pacífica”.

Nogueira é natural de Franca, no interior de São Paulo, e concorreu a uma vaga na Alesp em 2022. Ele, que é ligado à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), recebeu R$ 45.335 do fundo partidário.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse nesta terça-feira (10) que os primeiros financiadores do terrorismo bolsonarista já foram identificados, "sobretudo em relação aos ônibus [que levaram terroristas à capital federal]".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.