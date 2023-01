Revoltados com pronunciamento de Mourão, bolsonaristas tentam invadir casas de generais

Tropa de choque do Exército teve que ser acionada edit

247 - Revoltados com o pronunciamento do ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão neste sábado (31), bolsonaristas acampados em frente ao Quartel-General do Exército de Brasília voltaram a protagonizar cenas de violência.

Em uma crítica a Jair Bolsonaro (PL) - ainda que seu nome não tenha sido citado - Mourão citou “lideranças” que, por meio do “silêncio” e do “protagonismo inoportuno e deletério”, contribuíram para um “clima de caos” no país.

Indignados, bolsonaristas deixaram o QG e foram em bando para casas de generais, naquela área militar, relata o Metrópoles.

A tropa de choque do Exército foi acionada para garantir a segurança do local.

