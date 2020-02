Rodrigo Maia sinaliza que pode aceitar pedido de impeachment, diz jornalista

Rumores de que Rodrigo Maia já aena para a possibilidade de aceitar um pedido de impeachment "bem fundamentado" comçam a ganhar os corredores do Congresso, em Brasília. O jornalista George Marques tuitou a informação, assegurando mais de uma fonte e destacando a mudança de clima entre parlamentares edit

247 - Rumores de que Rodrigo Maia já aena para a possibilidade de aceitar um pedido de impeachment "bem fundamentado" comçam a ganhar os corredores do Congresso, em Brasília. O jornalista George Marques tuitou a informação, assegurando mais de uma fonte e destacando a mudança de clima entre parlamentares.

A tensão gerada pelo apoio de Bolsonaro a manifestações anticongresso modificou os ânimos no legislativo, que se vê ameaçado de maneira inédita desde a redemocratização.

A revista Fórum reforça a informação de George Marques: "em meio a essas articulações, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já haveria afirmado para mais de um interlocutor que estaria disposto a aceitar e dar encaminhamento a um processo de impeachment caso recebesse um pedido “bem fundamentado”. As informações são do jornalista George Marques, que cobre os bastidores do Congresso Nacional."

