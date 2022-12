Rui Costa diz que Lula não deve se mudar para a Granja do Torto

Apoie o 247

247 - O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sábado (17) que o presidente diplomado Lula (PT) não deverá mudar para a Granja do Torto até que seja feito um “levantamento de todas as pendências e tomadas as medidas de eventuais reparos”.

De acordo com reportagem do Metrópoles , Costa esclareceu que até segunda-feira (19) uma equipe técnica será enviada para fazer uma vistoria no local. “O objetivo é avaliar as condições da estrutura. Depois, a residência ainda passará por uma higienização e eventuais reparos, o que deve levar alguns dias”, diz trecho da reportagem. Até lá, Lula segue hospedado em um hotel em Brasília.

A residência, que era ocupada pelo ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes, foi desocupada na sexta-feira (16). A casa costumava ser utilizada por presidentes eleitos durante períodos de transição.

A posse do presidente diplomado acontece no dia 1º de janeiro, quando ele se mudará para o Palácio da Alvorada.

