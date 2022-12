Paulo Guedes desocupa Granja do Torto para equipe de Lula e diz: 'parti'

Apoie o 247

247 – O fim da era Bolsonaro é também o fim do choque neoliberal representado pelo ministro Paulo Guedes, que ontem deixou a cidade de Brasília. "O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta sexta-feira (16) que desocupou a Granja do Torto, onde residiu nos últimos anos. A casa de campo, em Brasília, é uma das residências oficiais da Presidência da República e costumava ser usada por presidentes eleitos nos períodos de transição de governo. 'Parti hoje', disse Guedes à TV Globo. O ministro viajou para o Rio de Janeiro e afirmou que não retornará a Brasília nas duas últimas semanas do mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL). Guedes assegurou que trabalhará até o último dia do governo", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Guedes residia na Granja do Torto com aval de Bolsonaro. Nos próximos dias, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve fazer uma visita ao local, segundo o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA)", aponta ainda a reportagem.

