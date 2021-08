Saiba como cada deputado votou na PEC do voto impresso

247 - Em votação no plenário mesmo após ter sido derrotada em comissão especial, a PEC do voto impresso defendida pelo governo Jair Bolsonaro foi rejeitada pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 10. Foram 229 votos favoráveis e 218 contrários. Como não foram obtidos os 308 votos favoráveis necessários, o texto será arquivado. Ao todo, 448 votos foram computados.

Orientaram os deputados a votar a favor da instauração do voto impresso partidos com deputados bolsonaristas, como PSL, Republicanos e Podemos.

Orientaram contra a PEC: PT, PSOL, PCdoB, PDT, PL, PSD, MDB, PSDB, PSB, DEM, Solidariedade, Avante, Cidadania, PV e Rede.

PUBLICIDADE

No entanto, nem todos os parlamentares seguiram as orientações de seus partidos. Líder golpista contra o governo de Dilma Rousseff (PT), o deputado Aécio Neves, que falou em suposta fraude na eleição presidencial de 2014 (quando ele perdeu para petista), absteve-se quando a orientação do PSDB era votar contra a PEC.

Liberaram o voto de seus parlamentares o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, PSC, PROS, PTB, Novo e Patriota.

PUBLICIDADE

Veja como votou cada deputado.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista: