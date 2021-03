Saiba quem é Flávia Arruda, a nova ministra da Secretaria de Governo

Isadora Teixeira, Caio Barbieri, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou, nesta segunda-feira (29/3), a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) como a nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência. Ela substituirá Luiz Eduardo Ramos.

A deputada federal ocupava, até então, a presidência da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional (CMO). Durante as etapas para a votação do relatório da CMO, a parlamentar conseguiu ter uma atuação “habilidosa”, segundo congressistas ouvidos pelo Metrópoles. Ela integra o Centrão e é uma das aliadas mais próximas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Flávia estreou na política em 2014 como candidata a vice-governadora na conturbada chapa de Jofran Frejat, político que morreu em novembro de 2020. O nome dela surgiu como opção, uma vez que a Justiça Eleitoral havia indeferido a candidatura de José Roberto Arruda. Ele responde a processos pelo envolvimento na Operação Caixa de Pandora, que também ficou nacionalmente conhecida como Mensalão do DEM.

