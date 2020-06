Em prisão domiciliar, Sara “Winter” Giromini é pedida em casamento

Em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica, a ativista de extrema-direita, Sara “Winter”, foi pedida em casamento e postou o anúncio em sua conta do Instagram, neste domingo (28) edit

“Bem-vindos à democracia do Judiciário”, escreveu ela em tom irônico.

Sara Winter deixou, na tarde desta quarta-feira (24), a penitenciária feminina, a Colmeia, no Gama. Ela estava detida por ameaçar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Na decisão que não prorrogou a prisão da militante, assinada por Alexandre de Moraes, o ministro, além de determinar que ela use o equipamento de monitoramento eletrônico, proíbe fique a mais de 1 quilômetro de distância do Congresso Nacional do STF.

