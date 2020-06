Sara Winter depõe e fica muda quando perguntada sobre ameaças a Alexandre de Moraes

A extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, depôs à Polícia Federal depois de ser presa na manhã desta segunda-feira, 15. Sara silenciou quando perguntada sobre o vídeo que gravou em 27 de maio com ameaças a Alexandre de Moraes edit

247 - A extremista Sara Winter depôs à Polícia Federal depois de ser presa na manhã desta segunda-feira. Sara buscou se descolar da autoria de atos antidemocráticos e negou que a atuação do grupo “300 do Brasil” seja bancada pelo governo.

A reportagem do portal G1 destaca que “a prisão foi efetuada como parte de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) a pedido da Procuradoria-Geral da República no fim de abril. O objetivo da investigação é apurar os indícios de que o grupo organiza e capta recursos para atos antidemocráticos, enquadrados na Lei de Segurança Nacional.”

A matéria lembra que “a prisão é temporária – vale por cinco dias e pode ser prorrogada por mais cinco”. O portal ainda sublinha que “Giromini silenciou quando perguntada, durante o depoimento, sobre o vídeo que gravou em 27 de maio com ameaças a Alexandre de Moraes. O vídeo foi feito horas depois de Giromini ter sido alvo de buscas e apreensões pela Polícia Federal, que realizou operação no âmbito do chamado inquérito das fake news, que tem o ministro como relator.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.