"Seria muito bem visto pelas Forças Armadas", diz Mourão sobre Múcio na Defesa

O ex-deputado e ex-presidente do TCU José Múcio deve ser anunciado como ministro da Defesa na próxima semana

247 - O vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), general da reserva, afirmou que o ex-deputado e ex-presidente do TCU José Múcio é um bom nome para ocupar o Ministério da Defesa. Segundo o Estado de S. Paulo, Múcio deve ser anunciado como ministro do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na próxima semana.

"Julgo que seria muito bem visto pelas Forças Armadas”, afirmou Mourão a Igor Gadelha, do Metrópoles. “Tenho muito apreço e respeito pelo ministro Múcio, com quem tive ótimo relacionamento quando ele estava no TCU”, acrescentou, classificando-o como "muito educado e jeitoso".

Múcio participou de uma reunião na segunda-feira (28) com Lula, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), e militares: o ex-comandante da Aeronáutica do governo Lula, brigadeiro Juniti Saito, os também brigadeiros Nivaldo Rossato e Ruy Chagas Mesquita e o general Gonçalves Dias.

