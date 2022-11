Lula deve anunciar José Múcio para Defesa e novos comandantes das Forças Armadas na semana que vem

Lula se reuniu com Múcio e com militares na segunda-feira para informar sobre sua decisão edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu nesta segunda-feira (28) com um general e três brigadeiros da reserva para informar que anunciará o ministro da Defesa na próxima semana, assim como os futuros comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, escolhidos de uma lista tríplice dos oficiais de quatro estrelas mais antigos das três forças.

O ministro deverá ser o ex-deputado e ex-presidente do TCU José Múcio, que estava presente na reunião, segundo o Estado de S. Paulo.

"A intenção do presidente é dispensar uma comissão formal de transição para as Forças Armadas, já que a passagem de cargo dos três comandantes é praticamente uma formalidade e os militares sondados para fazer parte de uma eventual comissão não gostaram da ideia de participar de reuniões de trabalho no CCBB. Diferentemente de Saúde, Educação e outras pastas, a transição nas três Forças é necessariamente uma continuidade dos programas em andamento", diz a reportagem.

Participaram da reunião o ex-comandante da Aeronáutica do governo Lula, brigadeiro Juniti Saito, os também brigadeiros Nivaldo Rossato e Ruy Chagas Mesquita, além do general Gonçalves Dias, responsável pela segurança de Lula tanto no governo como na campanha eleitoral. Foi convidado também um almirante, mas ele não pôde comparecer, pois se recupera de uma cirurgia.

Além de Múcio, participaram também da conversa o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT), um dos coordenadores da transição.

