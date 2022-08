Soraya e vice de Tebet, Mara Gabrilli, indicaram R$ 114,4 milhões em emendas do orçamento secreto

O orçamento secreto é o esquema do governo Bolsonaro para conquistar apoio de parlamentares, liberando verbas para deputados e senadores sem transparência edit

247 - A candidata a presidente Soraya Thronicke (União Brasil) foi beneficiada com R$ 95,2 milhões em emendas do orçamento secreto nos últimos três anos, enquanto a vice de Simone Tebet (MDB), Mara Gabrilli (PSDB), apadrinhou R$ 19,2 milhões em emendas secretas em 2020, informa reportagem do jornal O Estado de S.Paulo .

Thronicke é senadora pelo Mato Grosso do Sul e foi aliada de Jair Bolsonaro (PL). Gabrilli é senadora por São Paulo e sua chapa com Tebet classifica o orçamento secreto como “maior esquema de corrupção do planeta”.

O orçamento secreto é o esquema do governo Bolsonaro para conquistar apoio de parlamentares, liberando verbas para deputados e senadores sem transparência.

