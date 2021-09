STF cogita convocar Forças Armadas para proteger sua sede

Possibilidade está em análise após a PM do Distrito Federal não conseguir conter o avanço dos manifestantes sobre as grades de proteção da Esplanada dos Ministérios, na noite desta segunda-feira (6) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornalista Renato Souza, da TV Record, usou as redes sociais para informar que a cúpula do Supremo Tribunal Federal(STF) avalia convocar as Forças Armadas para proteger a sede da Corte dos manifestantes bolsonaristas em Brasília.

A possibilidade está em análise depois que a Polícia Militar do Distrito Federal não conseguiu conter o avanço dos manifestantes sobre as grades de proteção da Esplanada dos Ministérios, que estava bloqueada desde domingo (5).

“BASTIDORES: STF avalia convocar as Forças Armadas para proteger sua sede, após a Polícia Militar do DF não conter o avanço de manifestantes pró-governo. De acordo com a Constituição, qualquer um dos Poderes pode determinar a atuação das tropas federais”, postou o jornalista.

PUBLICIDADE

Confira a postagem de Renato Souza sobre o assunto.

BASTIDORES: STF avalia convocar as Forças Armadas para proteger sua sede, após a Polícia Militar do DF não conter o avanço de manifestantes pró-governo. De acordo com a Constituição, qualquer um dos Poderes pode determinar a atuação das tropas federais. PUBLICIDADE September 7, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE