Suspeito de participar na tentativa de atentado em Brasília não tinha dinheiro para comprar revólver, diz colega do bolsonarista

247 - Alan Diego Rodrigues, suspeito de participação na tentativa de um atentado a bomba nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não tinha nem dinheiro para comprar um revólver, disse Silvan Messiaro, um dos colegas de trabalho de Alan Diego na Associação de Taxistas de Comodoro (Astax), citado pela coluna de Chico Alves, no UOL.

"Que eu saiba ele é um cara de boa, o problema é que vai muito pela 'pilha' dos outros. Só se foi no meio desse povo aí (manifestantes bolsonaristas) que colocaram ele no meio disso (refere-se ao atentado)", disse Silvan, sobre Alan Diego.

"Ele era Bolsonaro, mas não lembro que tenha feito nenhum comentário mais agressivo antes. Usaram ele", disse Silvan. "Não tem dinheiro nem pra comprar um revólver. Estão usando o coitado".

O nome Alan Diego foi citado pelo terrorista bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, preso por planejar o atentado ao terminal aeroportuário, em seu depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal. Ele admitiu que o crime seria praticado por razões políticas. O bolsonarista teve prisão preventiva decretada pela Justiça e foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda na tarde de domingo (25).

