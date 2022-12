Suspeito de plantar bomba no DF, Alan Diego exibe fotos com aliados de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O bolsonarista Alan Diego dos Santos Rodrigues , suspeito de ter atuado ao lado do terrorista George Washington de Oliveira Sousa em atentado a bomba no Distrito Federal, exibiu fotos com aliados próximos de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Alan foi identificado pela Polícia Civil do DF nesta segunda-feira, 26.

Ele esteve no Congresso Nacional e apareceu ao lado do senador eleito Magno Malta (PL-ES), do deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), do deputado federal José Medeiros (PL-MT), do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e do deputado eleito Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL-SC).

Em depoimento à Polícia Civil do DF, George Washington afirmou que esteve no acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército na sexta-feira, 23, à noite e que lá ele deixou o artefato explosivo "já preparado" com Alan.

“Ao contrário da mulher [desconhecida], um homem chamado Alan — que eu já tinha visto algumas vezes no acampamento — se mostrou mais disposto e se voluntariou para instalar a bomba nos postes de transmissão de energia (já que era mais fácil derrubar os postes do que explodir a subestação [de Taguatinga], como foi pensado originalmente”, afirmou George Washington de Oliveira Sousa.

Alan trabalhou por cerca de um ano como taxista na cidade de Comodoro (MT), onde mora. No entanto, segundo o UOL, há oito meses, ele deixou de frequentar o ponto de táxi — justamente no período em que começou a campanha eleitoral e as manifestações questionando a legitimidade do processo eleitoral, como lembra a reportagem .

