Terrorista bolsonarista preso se chama George Sousa e atuava em frente ao quartel-general do Exército em Brasília

247 – O terrorista bolsonarista que pretendia explodir uma bomba no aeroporto de Brasília no dia da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se chama George Silva e vinha atuando em frente ao quartel-general do Exército em Brasília.

"A investigação aponta ligação do preso com o grupo de manifestantes que acampa em frente ao quartel-general do Exército na capital federal. Com discursos golpistas, as pessoas que protestam no local pedem intervenção militar e falam em impedir o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de tomar posse. Na noite deste sábado, a Polícia Civil afirmou que o homem preso, identificado como George Sousa, se diz bolsonarista com atuação em atos na frente do quartel-general do Exército no DF", aponta reportagem de Camila Mattoso e Jórge Feitoza, na Folha.

"Tinha um grande material explosivo em sua residência, o que mostra que ele tinha mais intenções", afirmou o chefe da polícia, Robson Cândido. Segundo fontes da corporação, o motorista do caminhão percebeu que uma caixa havia sido colocada no interior do caminhão e decidiu acionar a polícia. No local, foi encontrada uma pequena dinamite com temporizador.

