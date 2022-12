Polícia Civil do DF prende terrorista bolsonarista que pretendia explodir bomba no dia da posse de Lula

Apoie o 247

247 – "A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, neste sábado (24/12), o suspeito de armar uma bomba na área próxima do Aeroporto de Brasília. O caso ocorreu na manhã deste sábado e o homem foi preso horas depois. A ocorrência está sendo investigada pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) e a prisão do homem foi realizada pela 10ª DP (Lago Sul). O homem confessou que estava planejando um atentado para o dia da posse do presidente eleito Lula (PT). Com ele foram apreendidos seis explosivos", informa a coluna de Mirelle Pinheiro e Carlos Carone , no Metrópoles.

"O artefato estava em um caminhão-tanque e mobilizou equipes da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que atuaram com o apoio da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil (PCDF). O esquadrão antibomba da PMDF desativou a bomba por volta das 13h20. Segundo informações preliminares, o dispositivo foi localizado em via pública, perto de uma concessionária de veículos. Por causa da operação, uma das pistas precisou ser interditada. O artefato encontrado pela polícia tinha um acionador envolvido por fios, que, se ligado, poderia ter causado explosão", acrescentam os jornalistas.

