Terrorista fugitivo e Oswaldo Eustáquio foram à procura de Lula em hotel (vídeo)

Diálogo de Oswaldo Eustáquio supostamente com o segurança do hotel deixa claro que a intenção era mesmo perseguir Lula edit

247 - O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e Alan Diego dos Santos Rodrigues, apontado como o segundo suspeito de participação na tentativa de atentado terrorista ao Aeroporto Internacional de Brasília, aparecem juntos em imagens que circulam nas redes sociais.

Ambos aparecem acompanhados de outros bolsonaristas no que parece ser o hotel onde o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está hospedado em Brasília.

O diálogo de Eustáquio supostamente com o segurança do hotel deixa claro que a intenção do grupo era mesmo perseguir Lula:

Oswaldo Eustáquio: "o Lula está aqui? O Lula está aqui?";

"o Lula está aqui? O Lula está aqui?"; Segurança: "está no CCBB [Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição]";

"está no CCBB [Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição]"; Oswaldo Eustáquio: "o Lula está hospedado aqui?".

"o Lula está hospedado aqui?". (Não é possível ouvir a resposta)

