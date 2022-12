Terrorista preso em Brasília pretendia distribuir armas e munições para bolsonaristas acampados em frente ao QG do Exército

Apoie o 247

ICL

247 - O terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, preso no sábado (24) por planejar um atentado a bomba em Brasília, disse em depoimento à polícia que pretendia distribuir armas e munições para outros bolsonaristas e militantes da extrema direita que estão acampados em frente ao Quartel-General (QG) do Exército.

De acordo com o Correio Braziliense, o empresário viajou em uma caminhonete e trouxe armas, munições e artefatos explosivos no interior do veículo. Ele chegou em Brasília no dia 12 de novembro e ficou hospedado por um tempo em um hotel da área central. Depois, alugou um imóvel por meio de uma plataforma de serviço on-line para acomodações e hospedagem.

Em seu depoimento à polícia, o bolsonarista afirmou que as armas e munições seriam distribuídas entre os apoiadores do Jair Bolsonaro , caso houvesse "necessidade e orientação" nesse sentido.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.